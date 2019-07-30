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Eskişehir'de internetten silah satışına yönelik operasyon

Eskişehir'de sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla silah satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, kargoyla farklı illere gönderilmek üzere hazırlanan 16 tüfek ele geçirdi.

30.07.2019 17:31 Eskişehir'de internetten silah satışına yönelik operasyon
Eskişehir'de sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla silah satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, kargoyla farklı illere gönderilmek üzere hazırlanan 16 tüfek ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Eskişehir'den farklı illere kargo yoluyla gönderilmek üzere hazırlanan 12 pompalı av tüfeği, 2 namlusu kısaltılmış olarak değerlendirilen çift kırma av tüfeği ile 2 süper poze diye tabir edilen av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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