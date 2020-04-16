Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım

Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir fabrikada üretilen siperlikler sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet güçlerine teslim edildi.

16.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:28
Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım
Eskişehir 'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir fabrikada üretilen siperlikler sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet güçlerine teslim edildi.
İCK Kalıp A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cem Kılınç ve beraberindekiler İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında daha önceden sağlık çalışanlarına hediye ettikleri siperliklerden bugünde polis ekiplerine verdiklerini söyledi.
Görev alan polis ekiplerinin sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Kılınç, şunları söyledi:
"Ürettiğimiz bu koruyucu siperliklerden koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ve polislerimize de ulaştırmak, destek olmak istedik. Öncelikle, TEKSAN Sanayi Sitesi'ndeki esnafa da bu siperliklerden dağıttık. Ardından polis merkezi ile başta Şehir Hastanesi olmak üzere kentteki bir çok hastaneye siperlikleri teslim ettik. Son olarak da görev başındaki polislerimiz için ürettiğimiz siperlikleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettik. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde bu desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz başta olmak üzere bu mücadelede biz de görevimizi yerine getiriyoruz, inşallah hep birlikte bu günleri de atlatacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:48: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü personelinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 19:46: IKBY'de sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:46: Rehber öğretmen 3D yazıcı ile siper maske üretti - Haber 19:44: 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi - Haber 19:44: Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19'dan ilk ölüm - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 1415 hasta iyileşerek taburcu oldu - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler