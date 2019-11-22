Haberler » Güncel » Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü - Haber

Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü

Eskişehir'de meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü.

22.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:42Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü
'de meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü.
Orta Mahalle 67'nci Sokak'taki bir kesimhanede işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Cihat İnal, bir anlık dikkatsizlikle elini et sıyırma makinesine kaptırdı.
İş yeri çalışanları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cihat İnal'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Orta Mahalle, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:17 - Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
20:16 Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
22.11.2019 20:22:16