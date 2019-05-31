Eskişehir'de ithalat ve ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) tarafından yayınlanan verilere göre; Nisan ayında Eskişehir
'de ihracat ve ithalat arttı.
TÜİK Bursa
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eskişehir'de 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 14,5 artarak 94 milyon 983 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 5,9 artarak 2019 Nisan ayında 78 milyon 980 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde de ihracat yüzde 4,6 artarken ithalat yüzde 15,1 oranında azaldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Ekonomi