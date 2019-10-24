Haberler » Güncel » Eskişehir'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Eskişehir'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi

Eskişehir'de maaşlarının ödenmediği iddiasıyla izinsiz gösteri yapan işçilere polis ekipleri müdahalede bulundu.

24.10.2019 11:44Eskişehir'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Eskişehir'de maaşlarının ödenmediği iddiasıyla izinsiz gösteri yapan işçilere polis ekipleri müdahalede bulundu.
Kentte bir sanayi kuruluşuna ait 3 fabrikada çalışan ve 4 aydır maaş alamadıklarını öne süren işçiler, Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde basın açıklaması yaptıkları sırada araç trafiğini engelledi.
Bunun üzerine polisler, bu kişilerden eylemi sonlandırıp dağılmalarını istedi.
Uzun süre ihtara uymamakta ısrar eden işçilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 30 işçinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06 Samsun'dan kısa kısa
12:06 Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü
12:05 Serkan Çağrı "Nevnefes"in ilkinde türkü sevdalısı Elif Buse Çağrı'yı ağırladı
12:04 Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı
12:02 Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda
12:02 MSB: "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik...
12:02 MSB: "TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk...
24.10.2019 12:07:39