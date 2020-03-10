Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı
Eskişehir'de tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.
10.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:02
Eskişehir 'de tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Odunpazarı ile Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde 4 bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişilerin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda ele geçirilen 9 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 10 bakır sikke, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel ile kolye başlığı, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Odunpazarı ile Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde 4 bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişilerin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda ele geçirilen 9 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 10 bakır sikke, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel ile kolye başlığı, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu: 20 gözaltı
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