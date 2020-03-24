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Eskişehir'de jeotermal saha ihaleleri

Eskişehir'de 9 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

24.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:02
Eskişehir'de jeotermal saha ihaleleri
Eskişehir 'de 9 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.?
Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Eskişehir'de 3 yıl süreli arama ruhsatı verilmek üzere, 9 jeotermal kaynak sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Alanları 736,16 hektar ile 4999,99 hektar arasında, tahmini bedelleri ise 52 bin lira ile 616 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 7 Nisan Salı günü saat 10.00'da, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Ekonomi

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