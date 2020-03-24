Eskişehir'de jeotermal saha ihaleleri
Eskişehir'de 9 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.
24.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:02
Eskişehir 'de 9 jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.?
Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Eskişehir'de 3 yıl süreli arama ruhsatı verilmek üzere, 9 jeotermal kaynak sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Alanları 736,16 hektar ile 4999,99 hektar arasında, tahmini bedelleri ise 52 bin lira ile 616 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 7 Nisan Salı günü saat 10.00'da, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.
Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Eskişehir'de 3 yıl süreli arama ruhsatı verilmek üzere, 9 jeotermal kaynak sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Alanları 736,16 hektar ile 4999,99 hektar arasında, tahmini bedelleri ise 52 bin lira ile 616 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 7 Nisan Salı günü saat 10.00'da, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.
Kaynak: AA