Eskişehir'de Kablo Hırsızlığı

Kaynak: AA

Eskişehir'de kamyonlardan kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emek, 71 Evler ve Kurtuluş mahallelerinde park halindeki 11 kamyona monteli bulunan ve eşya taşımacılığında kullanılan yük asansörlerinin elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, eşkali belirlenen A.S.K. (29) ve K.Y'yi (20) kent merkezinde saklandıkları evde yakaladı.Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.