Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Eskişehir
'de bir iş yerinden kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince, Eskişehir- Bursa
kara yolundaki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Söz
konusu iş yerinden 100 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen şüpheliler C.D. ile Y.C, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü
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