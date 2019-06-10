10.06.2019 14:39
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Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Eskişehir

Eskişehir'de bir iş yerinden kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir iş yerinden kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Eskişehir- Bursa kara yolundaki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Söz konusu iş yerinden 100 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen şüpheliler C.D. ile Y.C, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Eskişehir, Güncel