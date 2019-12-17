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Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol, aroma kitleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

17.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:32Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol, aroma kitleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kaçak içki taşıdığı tespit edilen 2 aracı takibe aldı. Kent merkezinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol, 601 adet alkol aroma kiti, 450 adet TAPDK bandrollü alkol şişesi kapağı, 4 bin adet alkol aroma kiti tüpü, 225 adet alkol aroma kiti etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede ele geçirilen etil alkol ve aroma kitlerinden binlerce şişe sahte alkollü içki üretimi yapılarak yaklaşık 138 bin lira tutarında haksız kazanç elde edilebileceği kaydedildi. Soruşturma sürüyor.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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