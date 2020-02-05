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Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 1 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

05.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:32Eskişehir'de kaçak içki operasyonu
'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 1 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile çalışmalar devam ediyor. Son olarak, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, kent sınırları içerisindeki bir ikamette alkol üretilip kaçak yollarla satıldığını tespit etti. Bahse konu adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Ayrıca ikamet içerisinde gerçekleştirilen aramalarda 120 litre el yapımı sahte alkol, muhtelif markalarda toplam 16 adet 1 litrelik yabancı bandrollü kaçak viski, alkol üretiminde kullanılan 1 adet kaynatma kazanı ve ayaklı ocak ele geçirildi.

Polis, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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