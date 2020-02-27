Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince sahte içki ürettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alınırken, 10 ayrı adreste yapılan aramalarda 472 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak ve sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 9 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerince 10 ayrı adres yapılan aramalarda 472 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 615 adet şişe kapişon etiketi, 95 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki, 62 adet alkol yapımında kullanılan kit ve aroma, alkol yapımında kullanılan galvaniz tank, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sahte ve kaçak alkol tüketimi halk sağlığını tehdit ederek ölümlere, görme kayıplarına, hayati organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamalarına neden olduğunu ifade ederek, 'Merdiven altı üretimler insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanca ve vergi kaybına sebebiyet vermektedir. KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir' dedi.