14.07.2019 16:36
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Eskişehir'de kaçak kazı operasyonu

Eskişehir

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yukarıdoğanoğlu Mahallesi Karakayalık mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları yönünde bilgi aldı.

Düzenlenen operasyonda, Ahmet D. ile İsmail D, kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılara ait araçlarda ve olay yerinde yapılan aramada, 1 jeneratör, 1 çubuk dedektör, 1 testere, 2 çekiç, 1 hilti takımı, çeşitli maden numuneleri, ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Öte yandan olay yerinde bulunan Recep Ç'ye ait barınakta yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Beylikova, Eskişehir, Güncel

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