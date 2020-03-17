Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
17.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:34
Eskişehir 'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurhisar Mahallesi'nde yasa dışı yollardan ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenilen kaçak sigara ve tütün olduğunu belirledi.
İki adrese düzenlenen operasyonda, bandrolsüz makaron, sigara ve tütün ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurhisar Mahallesi'nde yasa dışı yollardan ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenilen kaçak sigara ve tütün olduğunu belirledi.
İki adrese düzenlenen operasyonda, bandrolsüz makaron, sigara ve tütün ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı