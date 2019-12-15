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Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince baskın yapılan imalathanede elektrikli sigara sarma makinesi, kaçak tütünün yanı sıra kutularca satışa hazırlanmış kaçak sigara ele geçirildi.

15.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:00Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince baskın yapılan imalathanede elektrikli sigara sarma makinesi, kaçak tütünün yanı sıra kutularca satışa hazırlanmış kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathane olarak kullanılan evde kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, 17 tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün bandrolü, bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplam 43,5 kilo tütün, 239 kutuda 47 bin 800 filtreli boş sigara kağıdı, 43 kutuda 8 bin 600 sarılmış sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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