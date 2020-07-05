Eskişehir'de kaçak tütün deposuna polis baskını

Eskişehir'de kaçak tütün deposuna polis baskınıESKİŞEHİR'de sağlıksız koşullarda depolanarak işlendikten sonra piyasaya sürüldüğü tespit edilen kaçak tütün ve sigara depolarına polis ekiplerince baskın düzenlendi.

05.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:25
Eskişehir'de kaçak tütün deposuna polis baskını
ESKİŞEHİR'de sağlıksız koşullarda depolanarak işlendikten sonra piyasaya sürüldüğü tespit edilen kaçak tütün ve sigara depolarına polis ekiplerince baskın düzenlendi. Yere serilmiş 376 kilogram tütün ile çok sayda filtreli sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çifteler ilçesine doğu illerinden kaçak tütün getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin depo, işyeri ve araçlarında savcılık talimatıyla arama yapıldı. Kaçak olarak getirilen tütünlerin sağlıksız koşullarda saklanarak filtreli sigara haline getirilerek satıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 376 kilogram kaçak tütün, 63 bin 900 adet sarılmış sigara, 51 bin 600 adet bandrolsüz filtreli boş sigara kağıdı, 4 bin 190 adet sigara kağıdı, bin 463 adet muhtelif kaçak eşya, 152 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Eskişehir’de kaçak tütün deposuna polis baskını

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Eskişehir'de kaçak tütün deposuna polis baskını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Kocaeli'de 'hatalı sollama' kazası: 1'i bebek, 1'i çocuk 5 yaralı - Haber 13:46: Son dakika haber | Huzurlu tatilin adresi: Samsun Karavan Parkı - Haber 13:43: İlkadım'da hijyenik modern kurban pazar yeri hazırlıkları devam ediyor - Haber 13:43: Son dakika haberleri | Zonguldak'ta kablo hırsızlığı iddiası - Haber 13:41: Türkiye Azerbaycan'a Kovid-19'la mücadelesi için tıbbi malzeme gönderdi - Haber 13:35: Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla - Ekonomi 13:27: İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış - Haber 12:03: Son dakika: Sakarya Valisi: Fabrikada denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı - Haber 09:15: Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı - Haberler