Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 75 kilogram kıyılmış tütün, 600 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
11.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:45
Eskişehir 'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 75 kilogram kıyılmış tütün, 600 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, tütün ve sigara kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda ise, 600 paket bandrolsüz sigara, 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. - ESKİŞEHİR
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, tütün ve sigara kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda ise, 600 paket bandrolsüz sigara, 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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