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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

28.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:02
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Eskişehir 'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keskin Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu evde ve eklentilerinde yapılan aramada, 110 tütün doldurma makinesi, 39 filtreli sigara sarım makinesi, 2 kompresör, 232 kilo tütün, 52 bin 427 makaron, 7 kilo nargile tütünü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Jandarma, Güncel

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