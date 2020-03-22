Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
22.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:14
Eskişehir 'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 2 bin 196 paket kaçak sigara, 612 cinsel içerikli ürün, 75 kilogram tütün, 19 matkap, 207 matkap yan ürünleri ile 20 benzinli çakmak ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 2 bin 196 paket kaçak sigara, 612 cinsel içerikli ürün, 75 kilogram tütün, 19 matkap, 207 matkap yan ürünleri ile 20 benzinli çakmak ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA