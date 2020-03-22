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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

22.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:14
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir 'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 2 bin 196 paket kaçak sigara, 612 cinsel içerikli ürün, 75 kilogram tütün, 19 matkap, 207 matkap yan ürünleri ile 20 benzinli çakmak ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Polis, Güncel

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