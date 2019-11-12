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Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

12.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:30Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele
'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 bin 350 paketlenmiş tütünlerden tekrar kullanılmak üzere sökülen TAPDK bandrolleri, 12 bin gümrük kaçağı çakmak, 82,5 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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