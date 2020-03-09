Eskişehir'de kadın ve dünya havacılığı sempozyumu düzenlendi
Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın ve dünya havacılığı sempozyumu" düzenlendi.
09.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:32
Sivrihisar Havacılık Merkezi tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın ve dünya havacılığı sempozyumu" düzenlendi.
Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sempozyuma çeşitli şehirlerden yaklaşık 500 kişi katıldı.
Programda kadın pilotlar Didem Işıkalan, Sinem İlker, Aysan Keskin, Judy Leden ve Elvan Odabaşı tecrübelerini aktardı.
Konuşmaların ardından kura sonucu belirlenen katılımcı 60 kadına, helikopterle gözyüzünde tur attırıldı.
Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sempozyuma çeşitli şehirlerden yaklaşık 500 kişi katıldı.
Programda kadın pilotlar Didem Işıkalan, Sinem İlker, Aysan Keskin, Judy Leden ve Elvan Odabaşı tecrübelerini aktardı.
Konuşmaların ardından kura sonucu belirlenen katılımcı 60 kadına, helikopterle gözyüzünde tur attırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Eskişehir'de kadın ve dünya havacılığı sempozyumu düzenlendi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sivrihisar, Güncel
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