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Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü

Eskişehir'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

25.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:36Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü
'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Demokratik Kadın Platformu üyeleri, taşıdıkları dövizlerle slogan atarak Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan platform üyesi Buse Aydemir, 25 Kasım'ın, Eskişehirli kadınlar için başka bir anlam taşıdığını belirterek, eski eşi tarafından satırla ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan'ın 44 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybettiğini anımsattı.
Ayşe Tuba'nın tabutunu omuzlarında taşırken öfke ve tahammül sınırlarının aşıldığını ifade eden Aydemir, "Başka bir kız kardeşimizin daha tabutunu taşımaya tahammülüz yok artık ve tüm kadınlar olarak buradan Ayşe Tuba'ya bir söz veriyoruz. Seni koruyamayan hukuk sisteminin haksız tahrik, iyi hal indirimi ile eski eşin şiddetini himaye etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
Konuşmanın ardından kadınlar, meşaleler eşliğinde halay çekti.
Etkinlik sırasında çok sayıda kadın polis görev yaptı.

Ayşe Tuba , Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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