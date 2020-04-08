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Eskişehir?de kalabalık sokaklara polis bariyerli önlem

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen dün dolan sokaklarda valilik kararıyla önlemler alındı.

08.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:27
Eskişehir?de kalabalık sokaklara polis bariyerli önlem

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen dün dolan sokaklarda valilik kararıyla önlemler alındı. Vaka sayısı 118'den 240'a çıkan şehirde kalabalığın oluştuğu sokaklara polis ekiplerince bariyerler konulurken, maskesiz geçişlere de izin verilmiyor.

Yaklaşık 875 bin nüfusa sahip olan Eskişehir 'de dün yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar dolup taşmıştı. DHA haberlerinin medyada yer almasının ardından harekete geçen Eskişehir Valiliği, yoğun kalabalığın bulunduğu 2 Eylül , İsmet İnönü-1 ve Hamamyolu caddelerini polis bariyerleriyle kontrol altına aldı. Sadece yaya trafiğe açık olan caddelerde kimlik kontrolü ve ateş ölçümü de yapılırken, maskesiz geçişlere de izin verilmiyor. Polis ekipleri gelenlere cadde de ne işi olduğunu soruyor. Bariyerli tedbirlerin ardından dün kalabalık olan sokağın oldukça boş olduğu gözlendi.

CEZADAN KAÇAMADI

Yoğun kalabalığın görüldüğü 2 Eylül Caddesi'nde polis ekiplerince kimlik kontrolü yapılan Mevlüt V., 73 yaşında olduğu tespit edilince 392 lira idari para cezası uygulandı. Polise cep telefonuna kontör yüklemek için sokağa çıktığını anlatarak ceza yazılmamasını isteyen Mevlüt V., 'İki oğlum var, onlarda çalışıyor. Çıkmak zorunda kaldım yoksa sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorumö dedi. Israr etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Mevlüt V., bisikletiyle eve dönmek için kontrol noktasından ayrıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 4 Nisan'da 118 olan koronavirüs vaka sayısı 240'a, koronavirüs nedeniyle can kaybı ise 5'ten 8'e yükseldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerin halkın sağlığı için önemli olduğunu ifade eden Ahmet Yavuz, 'Güvenlik tedbirlerine vatandaşlar uymuyor. Alınan tedbirler güzel. İnsanlara virüsün bulaşmasını engellemek için alınan bu kararlar. Ama insanlarımız tedbirlerden uzak duruyor. Parklarda oturanlar, evde sıkıldım diyerek çıkanlar. Bunların olmaması gerekiyorö dedi. Rıfat Gök de tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, 'İnsanlar sokağa çıkıyor. Maske istiyorlar caddeye giremiyor olmayanlar. İnsanların sağlığı için önemli ve güzel bir uygulama. Buna uymak gerekiyorö şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Eylül, Polis, Güncel
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