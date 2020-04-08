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Eskişehir'de kalabalıklara bariyerli önlem

Eskişehir'de Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanan bazı cadde ve sokaklar bariyerler ile kapatılırken, kimlik ve maske kontrolü yapmadan geçişlere izin verilmiyor.

08.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:52
Eskişehir'de kalabalıklara bariyerli önlem
Eskişehir 'de Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanan bazı cadde ve sokaklar bariyerler ile kapatılırken, kimlik ve maske kontrolü yapmadan geçişlere izin verilmiyor.

Korona virüs salgınında Eskişehir'de 4 gün içinde vaka sayısının 118'den 240'a yükselmesi ve ölü sayısının 4'ten 8'e çıkması sebebiyle Eskişehir Valiliği önlemlerini arttırdı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Eskişehir'in 2 Eylül, İsmet İnönü gibi yoğun olan caddelerinde, barikatlar kurularak kalabalık anlarında geçişler kapatılıyor. Polislerin kimlik kontrolü yaptığı noktalarda, vatandaşların ise maskesiz geçişlerine izin verilmiyor.

"Şu anda önlemler çok iyi"

Eskişehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan Yavuz Siphalioğlu, önlemlerin çok iyi olduğunu, fakat gelip kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Bazı esnafların alınan önlemler sebebiyle mağdur olduğunu söyleyen Siphaioğlu, "Şu anda önlemler çok iyi. Dün burası çok kalabalıktı. İnsanlarımız da biraz sallıyorlar ister istemez. Aslında bu hastalık çok gizli bir hastalık. Hani düşman olsa karşındaki rakibi bilirsin ama bütün herkes çok dikkatli davranması lazım küçüğünden büyüğüne kadar. Esnaf olarak biz de mecbur açıyoruz dükkanlarımızı ama önlem alınırken bir eşitsizlik de var. Sabahleyin bütün her taraf kapalıydı. Demirler aynı hizadaydı. Şimdi bir kısım geri çekilmiş. Mesela öndeki esnaf çalışıyor, burada 6-7 esnaf mağdur. Bunun için ben şimdi dilekçe verdim. Bunun mu olması lazım. Büyüklerin gelip bunu görmesi lazım. Biz de burada ister istemez mağdur duruma düşüyoruz" dedi.

"Hala kalabalıklar sürüyor"

Başka bir esnaf Akın Yüksel ise devletin esnaflar için bir çözüm bulması gerektiğinden bahsetti. Alınan önlemlerin kalabalığı arttırdığını aktaran Yüksel, "Şu an burayı kapatıyorlar. Yan yana diziliyor insanlar, tribüne girer gibi giriyorlar. Tek tek kimlik bakıyorlar. Zaten virüs yoksa da orada bulaşıyor. Şu anda alınan önlem bence çok saçma. Caddeyi kapatmanın bir anlamı yok ki. Yani vatandaşlar evde kalsın da ödemeler var. Kira var, elektrik var, çeki var, senedi var. Şu an insanlar fatura yatırmaya çıkıyorlar. Buradan maskesiz almıyorlar içeri, maske dağıtılacak diyorlar ama maske yok" şeklinde konuştu.

Ayrıca önlem alınan caddelerde kalabalığın hala yoğun bir şekilde sürdüğü gözlemlenirken, vatandaşlara evden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Güncel
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