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Eskişehir'de kar yağışı

Eskişehir'de kar yağışı (4)AĞIR VASITALARA ZİNCİRSİZ GEÇİŞ YASAKLANDIKütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla geçidinde araç yoğunluğuna neden oldu.

30.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:49
Eskişehir'de kar yağışı (4)
AĞIR VASITALARA ZİNCİRSİZ GEÇİŞ YASAKLANDI
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla geçidinde araç yoğunluğuna neden oldu. Buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çekildi. Jandarma ekiplerince de Kocayayla mevkiinde Bursa'nın İnegöl ilçesine gitmek isteyen ağır vasıtalı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Eskişehir'de kar yağışı

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Kaynak: DHA


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