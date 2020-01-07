Haberler » Güncel » Eskişehir'de kar yağışı - Haber

Eskişehir'de kar yağışı

ESKİŞEHİR'de yeniden başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

07.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:06 Eskişehir'de kar yağışı

ESKİŞEHİR'de yeniden başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, dün etkisini kaybeden kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kent kısa sürede beyaza büründü. Merkez Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri sokaklarda temizlik çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çevre yolun kar küreme tuzlama çalışmalarına devam etti.

Meteoroloji verilerine göre kente son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken, kar yağışının aralıklarla ve hafif şekilde devam edeceği belirtildi.



Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19   flaş - Haber
19:19   Hollywood yıldızı çift ve çocukları, Efes Antik Kenti'ni gezdi - Haber
19:18   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak - Haber
19:16   Venezuela'da Guaido ve beraberindeki muhalif parlamenterler Ulusal Meclis'e girdi - Haber
19:15   Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
7.01.2020 19:22:26