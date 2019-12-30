Haberler » Güncel » Eskişehir'de kar yağışı (4) - Haber

Eskişehir'de kar yağışı (4)

AĞIR VASITALARA ZİNCİRSİZ GEÇİŞ YASAKLANDIKütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde araç yoğunluğuna neden oldu.

30.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:16 Eskişehir'de kar yağışı (4)

AĞIR VASITALARA ZİNCİRSİZ GEÇİŞ YASAKLANDI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde araç yoğunluğuna neden oldu. Buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, yolda kalan araçlar, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çekildi. Jandarma ekipleri ise Kocayayla mevkisinde, Bursa'nın İnegöl ilçesine giden ağır vasıtalar ile zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   TAKSİM GEZİ PARKI'NDAKİ BİR AĞAÇ DEVRİLDİ - Haber
17:44   Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu - Haber
17:44   ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası - Haber
17:43   İspanya'da kilisede patlama: En az 14 yaralı - Haber
17:38   MSB: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin... - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:48:05