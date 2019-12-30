Haberler » Güncel » Eskişehir'de kar yağışı başladı - Haber

Eskişehir'de kar yağışı başladı

Eskişehir'de kar yağışı başladıEskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

30.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:46
'de kar yağışı başladı
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar yağışı, kısa sürede kentin yüksek tepelerindeki evlerin çatıları beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Eskişehir'de kar yağışı başladı

Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30   Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile Libya tezkeresini görüştü - Haber
13:30   MHP'den erken seçim açıklaması - Haber
13:30   Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi - Haber
13:30   Ayakkabının tabanında esrar bulundu - Haber
13:30   Kula'ya yılın ilk karı düştü - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:37:14