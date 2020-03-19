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Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de gece başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

19.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:56
Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu
Eskişehir 'de gece başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.
Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, yarın sabah saatlerine kadar Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde hafif, yer yer orta, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu bildirildi.
Yetkililer ve çiftçilere, gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

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