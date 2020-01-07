Haberler » Güncel » Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı - Haber

Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı

Son günlerde yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Eskişehir'de yeniden şiddetini arttırdı.

07.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:39 Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı
Son günlerde yurdu etkisi altına alan kar yağışı, 'de yeniden şiddetini arttırdı.

Eskişehir'i 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün etkisini tekrar arttırdı. Öğleden sonra şiddetini arttıran kar, kenti tekrar beyaz bir örtü ile kapladı. Önlemlerini alan vatandaşlar şemsiyeleri ile kendilerini kar yağışından korurken, araçlar ise kontrollü bir şekilde trafikte seyretti. Kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenilirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle Eskişehir'de ilk ve orta dereceli okullar dün eğitim-öğretime bir gün ara vermişti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:14   Hatay'da 23 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonu kamerada - Haber
16:14   Akçay Barajı'nda su seviyesi 25,5 metreye ulaştı - Haber
16:13   Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi - Haber
16:13   Niğde ulukışla'da okullara kar tatili - Haber
16:08   Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü yeni yıla hızlı başladı - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:14:16