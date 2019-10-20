Haberler » Güncel » Eskişehir'de karaca görüntülendi

Eskişehir'de karaca görüntülendi

Eskişehir'de memeli yaban hayvanların dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman yüksek mühendisi ve yaban hayatı uzmanı Emir Özay, bilimsel adı "capreolus capreolus" olan karacayı bölgedeki doğal ortamında görüntüledi.

20.10.2019 10:40Eskişehir'de karaca görüntülendi
Eskişehir'de memeli yaban hayvanların dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman yüksek mühendisi ve yaban hayatı uzmanı Emir Özay, bilimsel adı "capreolus capreolus" olan karacayı bölgedeki doğal ortamında görüntüledi.
Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan vaşak ve saz kedisi ile yaban kedisi ve su samuru popülasyonunu Eskişehir'de tespit eden Özay, Avrupa, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde ve Hazar Denizi'nin kıyılarında bulunan karacayı fotoğrafladı.
Emir Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karacaların bulundukları yerlerde çok çabuk popülasyonlarını artırabildiğini söyledi.
Bu hayvanların doğadaki rolünün önemine işaret eden Özay, "Kurt, ayı, vaşak, çakal ve pars gibi yırtıcılar için çok önemli besin kaynağıdır ve sayılarının artması evcil sürüler üzerindeki yırtıcı baskısını da mutlaka azaltacaktır." diye konuştu.

Hazar Denizi, Eskişehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:03 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 48'inci gününde
11:07 Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddediyoruz
11:01 Üniversitelerarası iş birliği devam ediyor
11:02 Köşk'te kadınlar meme kanseri ile ilgili bilgilendirildi
11:06 Afgan kızı Mirzai internetten öğrendiği sema ayinini ülkesinde tanıtıyor
11:06 BALON BALIĞI TEHLİKESİ KARADENİZ'DE
11:01 Yüreğir'de her mahallede genel temizlik yapılıyor
20.10.2019 11:10:21