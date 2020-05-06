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Eskişehir'de karantina süreleri dolan 133 kişi, memleketlerine gönderildi

Eskişehir'de karantina süreleri dolan 133 kişi, memleketlerine gönderildiPAKİSTAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle Eskişehir'e getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen 133 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

06.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:09
Eskişehir'de karantina süreleri dolan 133 kişi, memleketlerine gönderildi
PAKİSTAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle Eskişehir'e getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen 133 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Pakistan'daki Türk eğitim kurumlarında çalışan personel Türk Hava Yolları'na ait uçakla iki hafta önce Eskişehir'e getirildi. Hasan Polatkan Havaalanı'na iniş yapan uçakta aralarında çocukların da bulunduğu 133 kişi, pasaport ve sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu Doğan Aslan Bey öğrenci yurduna yerleştirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, Eskişehir'de bu sabahtan itibaren yurttan ayrılmaya başladı. Vatandaşlara, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sedir ve lavanta fidesi hediye etti. Vatandaşlar daha sonra AFAD ekiplerince organize edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi. Kafileden Kamuran Balcı, karantina süresince görevlilerin kendilerine çok iyi baktıklarını belirterek, "Karantina sürecimiz çok iyi geçti. Herkese çok teşekkür ederim. Bize çok iyi baktılar. Her şey çok güzeldi. İçeride internet sınırsızdı. Çocuklarımla konuştum. Müftülüğün verdiği Kuran-ı Kerim mealini, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hediye ettiği kitapları okudum. Bunlarla zaman geçirdik" dedi.
Bilal Çakar, "İçerisini gayet konforlu hazırlamışlar. Her şey için teşekkür ederim. İnternetten film, dizi izleyerek zaman geçirdim" dedi.
İki çocuğu ile birlikte karantina sürecini tamamlayan Çiğdem Tepe ise, "Karantina günlerimiz çok güzel geçti. Hepsinden Allah razı olsun. 7 gün 24 saat hiç bıkmadan bizimle ilgilendiler" diye konuştu. Eskişehir’de karantina süreleri dolan 133 kişi, memleketlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Karantina, Pakistan, Güncel, Haber

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