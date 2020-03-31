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Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor (2)

YURTAN ÇIKANLARA SEYAHAT İZİN BELGESİEskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda, umreden döndükten sonra 14 gün karantina süresini dolduran 254 kişiden, koronavirüs test sonuçları negatif çıkanların tahliyesi sürerken, otobüslerle kentten ayrılacaklar için Eskişehir...

31.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:25
Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor (2)

YURTAN ÇIKANLARA SEYAHAT İZİN BELGESİ

Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda, umreden döndükten sonra 14 gün karantina süresini dolduran 254 kişiden, koronavirüs test sonuçları negatif çıkanların tahliyesi sürerken, otobüslerle kentten ayrılacaklar için Eskişehir Valiliği'nce seyahat izin belgesi düzenlendi. Yurttan çıkarak, gidecekleri şehirler için ayrılan otobüslere binenler, sosyal mesafe ve yarı kapasitede yolcu taşınması kuralı nedeniyle ikili koltuklara tek oturtuldu. Maske ve eldiven kullanan yolcular, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.

Yurttan çıkış yapan Hasan ve Esma Çakır çifti, kendileri için görev yapan herkese teşekkür etti.

TULUM VE MASKE KULLANDILAR

Öte yandan Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda görev yapan polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin çıkışlar sırasında beyaz tulumun yanı sıra maske ve eldiven kullandığı gözlendi. Yurtta kalanların valizlerini ise AFAD gönüllüsü olarak çalışan 20 kişi taşıdı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yurtlar Kurumu, Eskişehir, AFAD, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor (2) - Haberler

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