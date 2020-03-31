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Eskişehir'de karantina süresi biten umreciler evlerine dönüyor

Eskişehir'de karantina süresi biten umreciler evlerine dönüyor Ailelerine kavuşan umreci: "Devletimiz çok güzel yardım etti, dört dörtlük bir yaşantımız vardı, hiç canımız sıkılmadı" Eskişehir'de umreden döndükten sonra karantina altına alınan vatandaşlar, 14 günlük sürenin ardından...

31.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
Eskişehir 'de karantina süresi biten umreciler evlerine dönüyor
Ailelerine kavuşan umreci: "Devletimiz çok güzel yardım etti, dört dörtlük bir yaşantımız vardı, hiç canımız sıkılmadı"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de umreden döndükten sonra karantina altına alınan vatandaşlar, 14 günlük sürenin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.
Umreden dönüşlerinin ardından Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinaya alınan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Karantinaya alınan 254 kişiden testi negatif çıkanlar, kendilerini bekleyen aileleri ile birlikte evlerine döndü.
Karantinadan ilk ayrılan vatandaşlar arasında bulunan Çanakçı ailesinden Osman Çanakçı, "14 gün güzel geçti. Çok şükür sağlığımız yerinde. Sıkıntı yok. Rahattık. Güzel baktılar bize. Odada bekledik. Yapacak başka bir şey yok. Haberlere baktık, namaz kıldık ve dua ettik. Devletimiz çok güzel yardım etti, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Aziz ve Şükran Turhan çifti ise, "İyiydi. Çok rahat geçti. Devletimiz bize iyi baktı. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimiz ayağımıza geldi. Dört dörtlük bir yaşantımız vardı. Hiç canımız sıkılmadı" dedi.
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Eskişehir’de karantina süresi biten umreciler evlerine dönüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Eskişehir, Çanakçı, Genel

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Eskişehir'de karantina süresi biten umreciler evlerine dönüyor
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