Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kaynak: AA

Eskişehir'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi Ufuktan Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşayan Satife Özer (86), Meserfet Arianık (80), Aslı Özer (22), Elif Nur Özer (19), Filiz Özer (44) ile Uğur Yaşar (13) fenalaştı.Aile üyeleri, yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ve tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.