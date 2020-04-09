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Eskişehir'de kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL ceza

Eskişehir'de, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

09.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:41
Eskişehir'de kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL ceza
Eskişehir 'de, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 şahıs arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları ayırarak karakola götürdü. Burada kavga eden ve haklarında işlem başlatılan şahısların her birine, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesi gereğince 'sosyal mesafe kuralını' ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 3 şahsa toplam 9 bin 450 TL idari ceza uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, kavga, 3. Sayfa
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