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Eskişehir'de kavga edenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası verildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kavga eden 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

09.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:32
Eskişehir'de kavga edenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası verildi
Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesinde kavga eden 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
İlçede yaşalan 3 kişi henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine darbeden 3 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.
Daha sonra polis tarafından yakalanan ve haklarında işlem başlatılan 3 kişiye, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivrihisar, Eskişehir, kavga, Güncel
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