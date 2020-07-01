Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor

Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (3)ARAMALAR KANALDA DEVAM EDİYOREskişehir'de, Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan biri olan otizmli Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor.

01.07.2020 22:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:38
Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor (3)
ARAMALAR KANALDA DEVAM EDİYOR
Eskişehir'de, Irak uyruklu Esra ve Muhammed Gurubi çiftinin 3 çocuğundan biri olan otizmli Yusuf'u arama çalışmaları devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü kentte seferberlik ilan ederken, tüm ekipler havadan ve karadan küçük Yusuf'u arıyor. Çevre yoluna paralel olan sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Ankara'dan gelen kurbağa adamların yanı sıra Bursa'dan gelen iz takip köpeğiyle ekipler de son görüldüğü noktalarda aramalara destek veriyor. BENTLERDEKİ ÇÖPLER TEMİZLENDİ
Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'nin sulama kanalında aramalara AKUT ekiplerinin yanı sıra, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Jandarma ve AFAD ekipleri de katıldı. Sulama kanalına atılan çöpler nedeniyle tıkanan bentlerde iş makineleriyle temizlik çalışması yapılırken, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Yeşiltepe Mahallesi'nde küçük Yusuf'u arama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yusuf'un kaybolduğu mahalle ve çevresinde aramalarını sürdürüyor. Son görüldüğü noktalarda ise havadan drone ile arama yapıldı. Aramaların gece boyunda özellikle DSİ sulama kanalında devam edeceği bildirildi. Eskişehir’de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yeşiltepe, Eskişehir, Irak, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Eskişehir'de kaybolan, 10 yaşındaki otizmli Yusuf aranıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:01: Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulanacak - Haber 22:59: Sağanak Patnos'ta 3 köy ve tarım arazilerini göle çevirdi - Haber 22:54: YASAK KALKTI; BEYKOZ'DA SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜN YAPILDI - Haber 22:53: Diyarbakır ve Elazığ'da düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı - Haber 22:48: İbrahim Kalın: "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kültürel mirasını ortadan kaldırmaz" - Haber 21:49: Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı - Haber 21:42: Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu - Haber 17:37: Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu - Haberler 14:09: Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor - Spor 13:04: İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi - Haberler