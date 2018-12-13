- Eskişehir'de kış lastiği uygulaması

13 Aralık 2018 Perşembe 15:39



13 Aralık 2018 Perşembe 15:39

- Eskişehir'de kış lastiği uygulamasıŞehirlearası yolcu taşıyan otobüslere yönelik kış lastiği denetlemesi ve sürücülere yönelik bilgilendirme yapıldıESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehirlearası yolcu taşıyan otobüslere yönelik kış lastiği denetlemesi ve sürücülere yönelik bilgilendirme yapıldı. 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren araçlar için kış lastiği zorunluluğu başlamıştı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce otobüslerin kış şartlarına uygun lastik takıp takmadıkları denetlendi. Otobüslerde ehliyet, ruhsat ve kemer kontrolleri yapıldıktan sonra kış lastiklerinin diş boyu ölçüldü.Trafik Denetleme Şube Müdürü Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, uygulama ve yasa hakkında bilgilendirme yaptı. Aydın, "İlk olarak ülkemizde 2012 yılında resmi gazetede yayınlanmasıyla tescil edilsin edilmesin yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan tüm araçlarda kış lastiği zorunluluğu getirildi. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biraz bahsedeyim. Otobüs, kamyon ve çekici cinsinden araçların dingillerinde MS sembolü olan veya üzerinde kar işareti olan lastiklerin kullanılması gerekiyor. Bu 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu. Bunu dışındaki minübüs, kamyonet tarzındaki ticari otomobillerde, bütün dingillerde kış lastiği kullanılması gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında uyulmaması halinde 625 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılıyor" dedi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komser Yardımcısı Hakan Biçer ise, "Öncelikle kış lastiği neden gereklidir? Yaz lastikleri artı 7 derecenin altında normal performans gösteremez. Lastik katılaşmaya başlar ve durma mesafesi uzar. Buda kazalara neden olabiliyor. Kış lastiklerinde ise gerek kendi özel yapısı gerekse deseninin getirdiği şartlarla bize daha güvenli bir sürüş imkanı sunabiliyor. Kış lastiğinin kanalları diye tabir ettiğimiz bölümleri yaz lastiğine göre daha geniş ve daha derin oluyor. Ayrıca yaz lastiğinde bulunmayacak, halk arasında vakum diye bilinen ince kanallar sürücülerimize daha güvenli bir sürüş imkanı sağlıyor. Bize lastik hakkındaki bilgileri lastiğimizin yanağı diye tabir ettiğimiz kısımdan arıyoruz. Lastiğin kimlik bilgileri buradan alınıyor. En önemlisi bir kış lastiğini nereden anlıyoruz, yaz lastiğinden nereden ayırıyoruz? M artı S sembolü veya kar taneciği işareti olması gerekiyor kış lastiğinin üzerinde veya her ikisi de birlikte bulunabiliyor. Eğer bu semboller varsa bizim için lastik kış lastiğidir. Lastiğimiz de ki diğer hususta kullanım ömrü. Normal standart bir lastiğin raf ömrü 10 senedir ama bizim tavsiye ettiğimiz süre 5 senedir. Denetimlerde bizim dikkat ettiğimiz başka hususlarda var. Bunlardan birincisi diş derinliği konusu. Kumpas dediğimiz alet ile lastiğimizin diş derinliğini standartlara uygun olup olmadığını denetliyoruz. Mesela otomobiller için lastik diş derinliğimizin yaz kış hiç fark etmez en az 1.6 milimetre olması lazım. Kış lastiklerinde ise en az 4 milimetre olması lazım. Diğer önemli hususta lastik havasının doğru kullanımı. Araçların kullanım kılavuzunda gösterilen lastik havalarının basılması en doğrusudur. Halk arasında bazı yanlış bilinen uygulamalar var. Havası az olan lastiğin daha iyi yola oturacağı veya daha fazla olan lastiğin. Bunların hepsi yanlış. Doğru olan standartlardaki ne gösteriyorsa aracımızın lastik havasının o olması gerekir" diye konuştu.