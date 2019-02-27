Eskişehir
'de koltuk döşeme atölyesinde patlama 1 ölü
Eskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada iş yeri alev alırken, Abdurrahman Uslu (70) yaşamını yitirdi.
Olay, Yıldıztepe
Mahallesi Şehit Yüzbaşı Güngör Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı evin zemin katında Abdurrahman Uslu'ya ait koltuk döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın dükkanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yeri sahibi Abdurrahman Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA