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Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı

Eskişehir'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

18.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:16Eskişehir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 10 gözaltı
'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı.
FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine, Eskişehir, Trabzon, Mardin, Bilecik, Yozgat, Elazığ, İstanbul, Van ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, meslekten ihraç edilen 10 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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