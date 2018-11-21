Eskişehir'de Konut Satışları

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:58



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de 2018 Ekim ayında 2 bin 255 konut satılırken, ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,2 oranında azaldı.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında, 2017 Ekim ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 2 bin 255 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2018 Ekim ayında konutların bin 112 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 143 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.İpotekli satışlarda ciddi azalmaEskişehir'de satışı yapılan 2 bin 255 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,2 oranında azalarak 94 adet, diğer satışlar ise yüzde 43,3 oranında artarak 2 bin 161 adet olarak gerçekleşti.Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 94 konutun 39 adedi ilk satış, 55 adedi ise ikinci el satış oldu.Türkiye'de 2018 Ekim ayında 146 536 konut satıldı. - ESKİŞEHİR