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Eskişehir'de konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 artışla bin 926 adet konut satıldı.

18.09.2019 13:48Eskişehir'de konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 artışla bin 926 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de konut satışlarında 2019 Ağustos ayında konutların 687 adedi ilk defa, bin 239 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan bin 926 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 234,8 oranında artarak 673 adet, diğer satışlar ise yüzde 24,2 oranında azalarak bin 253 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 673 konutun 239 adedi ilk satış, 434 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye'de 2019 Ağustos ayında 110 bin 538 konut satıldı. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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