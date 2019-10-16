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Eskişehir'de konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 9,8 oranında arttı.

16.10.2019 12:06Eskişehir'de konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 9,8 oranında arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Eskişehir'de Eylül ayında 2 bin 290 konut satıldı. Bunların 690 adedi ilk satış olurken bin 160 tanesi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışı ise 2018 Eylül ayına göre yüzde 9,8 oranında artış gösterdi.

Satılan 2 bin 290 konuttan bin 70 tanesi ipotekli satış olurken geçen yılın aynı ayına göre bu rakam yüzde 525,7 oranında yükseldi. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Eylül, Yaşam

Kaynak: İHA

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