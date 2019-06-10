Eskişehir'de köpek yavrusunun telef edildiği iddiası

Eskişehir
'in Mihalıççık
ilçesinde komşusuna ait köpek yavrusunu telef ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Sazak Mahallesi'nde yaşayan S.Ç'nin, henüz belirlenemeyen nedenle komşusuna ait akbaş cinsi köpek yavrusunu sopayla yaraladıktan sonra bıçakla telef ettiği ileri sürüldü.
Olay sırasında alkollü olduğu belirtilen S.Ç, köpeği bir tarlada bulan hayvanseverlerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma
tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Jandarma
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