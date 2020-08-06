Eskişehir'de koronavirüs denetimi

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler, kafeler ve restoranlarda denetimler yapıldı. Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü, Zabıta ekipleri de yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıklamasının ardından bu sabah itibarıyla Eskişehir'de denetimler başladı. Tepebaşı ilçesine Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü, Zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, eczaneler, kahvehaneler ve lokantalar tek tek denetlendi. Vali Yardımcısı Balcı, sokakta maskesiz dolaşanları uyararak maske takmasını sağladı.