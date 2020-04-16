Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Eskişehir'de koronavirüs salgını hobi ürünlerine ilgiyi artırdı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçirenler, yeni edindikleri hobilerle zamanlarını değerlendiriyor.

16.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:52
Eskişehir'de koronavirüs salgını hobi ürünlerine ilgiyi artırdı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçirenler, yeni edindikleri hobilerle zamanlarını değerlendiriyor. Hobileri için malzeme arayanların mağazalara ilgiyi artırdığını ifade eden Muhittin Özgün, "İnsanlar evlerinde ne yapsın? Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar kişisel izolasyon için 'evde kal' çağrılarında bulunuyor. Tüm vakitlerini evlerinde geçirenler de özellikle internetten gördükleri yeni hobilerle günlerini değerlendiriyor. Hobi malzemeleri satan iş yerlerinde bu konuda yoğunluk ve merak artarken, yaptıklarını internet üzerinden satarak ev ekonomisine katkıda sağlayanlar da bulunuyor.

'DÜKKANDA YENİ YÜZLER GÖRÜYORUZ'

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Taşbaşı Çarşısı'nda hobi malzemeleri satan Muhittin Özgün, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanların yeni hobilere yöneldiklerini söyledi. İş yerlerinde yeni yüzler gördüklerini ifade eden Özgün, "Koronavirüsten dolayı dükkanımızda yeni yeni yüzler görüyoruz. İnsanlar evlerinde çok sıkıldıkları için çocuklarına kanaviçe, ahşap boyaları, kolye ve takı malzemeleri, tuvaller alarak evlerinde bu süreci geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlar evlerinde ne yapsın? Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

'EVDE SIKILINCA HOBİLERE YÖNELDİK'

Kamu kurumunda mimar olarak çalışan Mediha Ceylan da evde kalarak koronavirüs salgınından korunmaya çalıştığını söyledi. Bir süre sonra evde yapılacak aktivitelerin azaldığını anlatan Ceylan, "Ben mimarım. Evde sıkıntıdan artık kendimizi örgüye verdik, yeni hobilere yöneldik. Evde boş vakitlerimde örgü çantalar örüyorum. Vaktimizi böyle değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hazal Akıncı Büyüktopaç ise evde öğrencileri için çizimler yaptığını belirterek, videolar hazırladığını ve bunlar için gereken malzemeleri almak için dükkana sık sık geldiğini söyledi.

'EŞİM, EVDE BANA SARMAMAK İÇİN HOBİYLE UĞRAŞIYOR'

Eskişehir 'de oturan Tuncay Ünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşiyle birlikte evden çok nadir dışarı çıktıklarını söyledi. Uzun süre evde kalınca eşler arasında bazen tartışmalar da yaşandığını anlatan Ünler, "Bir aydır seyrek çalışma şeklinde çalışıyoruz. Bu nedenle hep evdeyiz. Eşim, evde bana sarmamak için vaktini hobiyle uğraşarak geçiriyor. Malzeme eksiğimiz vardı, onları almaya geldik" şeklinde konuştu.

İNSANLARIN BİR HOBİSİ OLMASI ŞART'

Dükkana hobi malzemeleri almak için gelen müşterilerden Sibel Selek ise her insanın bir hobiyle uğraşması gerektiğini ifade etti. Ev hanımı olan Selek, "Böyle şeylerle uğraşmayı seven bir insanım. Çok fazla dışarıya çıkan biri değilim. Değişik şeyler üretmeyi seviyorum. İnsanların bir hobisi olması şart. Günlük hayatın monotonluğu içerisinde insanın rahatlayacağı, bir köşeye çekilip uğraşacağı işinin olması güzel bir şey" dedi. Hobi ürünleri satan iş yeri sahibi Sevgi Olmuş da kadınlar kadar erkeklerin de hobi ürünlerine ilgi gösterdiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haberler
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Eskişehir'de koronavirüs salgını hobi ürünlerine ilgiyi artırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:36: Bahçesaray Halk Eğitim Merkezi'nde, maske üretimine başlandı - Haber 10:36: "Adana'da bazı iş yerlerinin enerjisinin usulsüz kesildiği" iddiasına yalanlama - Haber 10:36: Melikgazi Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Haber 10:35: Tıbbi atıklar özenle sterilize ediliyor - Haber 10:35: Kızıltepe'de ilkokul öğrencilerine kitap dağıtılıyor - Haber 10:13: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber