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Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

03.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:28
Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri
Eskişehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.
Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy yaptığı yazılı açıklamada, Kredi Yurtlar Kurumu Gündüzalp öğrenci yurdunda 14 gün süre ile karantinada bulunan 254 kişinin 3 öğün yemek ve kantin ihtiyaçlarının Türk Kızılayı tarafımızdan karşılandığını kaydetti.
Kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların için oluşturulan whatsapp ihbar hattına gelen başvuruların anında değerlendirildiğini kaydeden Temizsoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Bugüne kadar yeni tip koronavirüs sebebiyle geçim sıkıntısı çeken, ihtiyaç sahibi olan, kimsesi olmayan 235 ailemize kuru erzak paketimizi ulaştırdık. Ayrıca 535 ailemize bin 70 konserve et yardımımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımızın bizlerden mahallerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım talep etmesi sebebiyle, Eskişehir merkez ilçelerinin her mahallesinde belirlenen 15 ailemize konserve et ve ekmek yardımımızı bugün itibariyle ulaştırmaya başladık."
Temizsoy, Ramazan ayı başlayana kadar 125 ailemize zekat yardımında bulunacaklarını belirterek, "Bu yardımımızın başvurularını www.eskisehirkizilayseninle.com adresimiz üzerinden zekat yardım talep et kısmından alacağız.Başvuru yapmak isteyen hiçbir vatandaşımızın şubemize gelmesine, evinden çıkmasına gerek yoktur. Gelen talepleri değerlendirirken önceliğimiz gündelik işlerde çalışan, seyyar satıcılar, geri dönüşüm emekçileri, sigortasız vasıfsız işçiler ve geliri kesilmiş vatandaşlarımız olacak." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

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