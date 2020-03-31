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Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri denetlendi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde alınan önlemleri inceledi.

31.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:00
Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri denetlendi
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde alınan önlemleri inceledi.
Eskişehir Organize Sanayi Sitesi Kavşağı'nda polis tarafından durdurulan araçlardaki vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından ateş ölçerlerle kontrolden geçirildi.
Tedbirleri yerinde inceleyen Vali Çakacak, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile gazetecilere yaptığı açıklamada, kent girişlerindeki 18 noktada kontroller yapıldığını söyledi.
Sağlık görevlilerinin kontrolleri sonucu gerekli görülen kişilerin anında karantinaya alındığını belirten Çakacak, şöyle konuştu:
"Dışarıdan Eskişehir'e şehirler arası yolculuk yaparak gelen vatandaşlarımız ikametlerine burada gittiklerinde de burada kontrol eden arkadaşlarımız isimlerini yazıp, iletişim bilgilerini alıyor ve ilçe kaymakamlıklarımız vasıtasıyla bunların takibi yapılıyor. Şehirler arası yolculukla kente gelenler ise evlerinde muhakkak 14 gün süreyle izole edilecektir. Bu şakaya gelmez son derece önemli. Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe çok önemli. Zorunlu olmadıkça kimse sokağa çıkmasın. Bütün vatandaşlarlarımızdan isteğimiz bu. Bu tedbirlere uyarsak birlikte başarabiliriz."
Vefa Sosyal Destek Grupları
Çakacak, kaymakamlıkların koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşıladığını bildirdi.
Eskişehir genelinde 8 bin 500 civarında talebin kendilerini ulaştırıldığını anlatan Çakacak, "Bu talepler Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı. Vefa Sosyal Destek Grupları dışında kimse 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızla ilişki içinde bulunmasın. Bu onların sağlığı için önemli. Şimdiye kadar vatandaşlarımızın bütün temel ihtiyaçları karşılandı. Bu vatandaşlarımızın emekli aylıkları evlerine teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel
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