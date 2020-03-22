Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı
Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırıp, kamelyaları kullanıma kapattı.
22.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:56
Eskişehir 'de, Odunpazarı Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırıp, kamelyaları kullanıma kapattı.
Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi ve parklarda bulunan bankları söküp, kamelyaların kullanılmasını şeritlerle önledi.
Zabıta ekipleri ise Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.
Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi ve parklarda bulunan bankları söküp, kamelyaların kullanılmasını şeritlerle önledi.
Zabıta ekipleri ise Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel